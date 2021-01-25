بديل ألماني لـ لامبارد في تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الاثنين لإقالة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد وذلك بسبب سوء نتائج الفريق في المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

5 هزائم لـ تشيلسي في آخر 8 مباريات

وذكرت شبكة بي بي سي الإخبارية أن إدارة البلوز تستعد لإقالة لامبارد بسبب معاناة الفريق اللندني من الهزيمة في خمس مباريات من آخر 8 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.

وكان لامبارد تولى تدريب البلوز في عام 2019 بعد إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وذكر الصحفي الإنجليزي مات لو الصحفي في جريدة التليجراف الإنجليزية أن إدارة تشيلسي قررت إقالة لامبارد من منصبه اليوم وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على انتصاره على فريق لوتون تاون ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

لماذا توخيل الأنسب لقيادة البلوز ؟

وقالت تقارير إعلامية إن البديل للامبارد في البلوز، هو المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث ترغب إدارة النادي اللندني في التعاقد معه لكي يُخرج أفضل القدرات عند كل من الألماني تيمو فيرنير ومواطنه كاي هافرتز، بعد فشل لامبارد في إخراج ما يملكان في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن لامبارد لعب مع البلوز خلال الفترة من 2001 حتى 2014 ثم لعب لمدة موسم مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ولمدة موسم أيضًا مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي.

وتولى لامبارد تدريب نادي ديربي كاونتي موسم 2018/2019 ثم انتقل بعد ذلك لتدريب نادي تشيلسي.

وسيلعب البلوز بعد غد الأربعاء مع فريق ولفرهامبتون بالجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، قبل مواجهة فريق ولفرهامبتون.

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