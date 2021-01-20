برد الشبط يبدأ اليوم ويؤثر على السعودية بتمرحل زحزاح

المواطن - الرياض

قال الخبير في الفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم هو أول أيام برد الشبط الذي يعد أشد أيام البرد الذي يدخل مع الإنسان في فراشه.

برد الشبط:

وأوضح الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن برد الشبط يأتي بعد انصراف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، موضحًا أن هذه الموجة ستكون طبيعية ومعتادة ومحمولة عبر الرياح الشمالية، وستأتيننا من بطاح سيبيريا، وهي تؤثر هذه الأيام على تركيا والعراق وبلاد الشام، وسيكون تأثيرها على المملكة بتمرحل زحزاح.

وأضاف أن الموجة ستبدأ اليوم على المناطق الشمالية ثم ستنتقل إلى عموم المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الغربية أيام الخميس والجمعة والسبت.

درجة الحرارة تحت الصفر:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تبدأ من أمس الثلاثاء إلى السبت القادم، على معظم مناطق المملكة، تصل فيها درجة الحرارة إلى أقل من الصفر.

وأوضح مركز الأرصاد أن الموجة على معظم المناطق والمناطق الشمالية وتلامس -4 درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج، آملًا التقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.

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