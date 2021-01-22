برشلونة غاضب بسبب خطة سان جيرمان مع ميسي

المواطن - مروة نبيل

سادت حالة من الاستياء بين مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، بسبب خطة باريس سان جيرمان الممنهجة ضد نجم الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة مستاء من تصريحات مسؤولي سان جيرمان

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن تصريحات المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو، ومدرب الفريق، ماوريسيو بوكيتينو عن ميسي في الفترة الأخيرة، أثارت حالة من الاستهجان الشديد داخل نادي برشلونة الإسباني.

وأضافت: “إدارة برشلونة اعتبرت أن ليوناردو وبوكيتينو كسرا أخلاقيات كرة القدم، لأنه من غير المقبول التحدث علنًا عن لاعب لا ينتمي إلى فريقهما، وكل ما قاله الثنائي عن ليونيل ميسي به نوع من عدم الاحترام للبارشا”.

وتابعت: “تصريحات مسؤولي باريس وتوقيتها لا تعد من قبيل الصدفة، بل هدفها إثارة جماهير برشلونة ضد ميسي، وفي نفس الوقت يشعر اللاعب بأنه محط اهتمام من النادي الباريسي، ودفعه نحو الرحيل عن البارشا، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري”.

ميسي تحت ضغط قبل المواجهة المرتقبة

وواصلت الصحيفة الكتالونية تقريرها: “تصريحات ليوناردو وبوكيتينو هدفها وضع ميسي تحت ضغط إمكانية التفاوض بحرية، وكذلك التأثير عليه مع اقتراب مواجهة الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وشددت صحيفة “سبورت”، على أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لهدف مزدوج، وهو “طبخ صفقة ميسي على نار هادئة، وزعزعة ثقة جماهير برشلونة قبل المواجهة المرتقبة”.

ولفتت إلى أن الهدف الأول للنادي الفرنسي لم يتحقق، حيث لم يتحدث ليوناردو إلى مالكي سان جيرمان، وليس لديه خطة من الأساس للتوقيع مع ميسي، مضيفة: “كما أن ليو أكد أنه سيحسم قراره بنهاية الموسم، ولن يشغل تركيزه في جوانب خارج الملعب”.

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