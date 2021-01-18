برشلونة وبيلباو يلعبان أشواطًا إضافية في كأس السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الوقت الأصلي لمباراة برشلونة وبيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليلعب الفريقان أشواطًا إضافية.

برشلونة وبيلباو:

وبدأت مباراة برشلونة وبيلباو المقامة على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية بشكل سريع، وسط ضغط قوي من الفريقين، قبل أن ينجح أنطوان جريزمان في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 40، ليمنح الفريق الكتالوني التقدم.

ولم يستمر تقدم البارشا كثيرًا، حيث تمكن دي ماركوس من تسجيل هدف التعادل بعد مرور دقيقتين على هدف جريزمان، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وبيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 1/ 1.

بيلباو يسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح أتلتيك بيلباو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق راؤول جارسيا من رأسية مميزة عند الدقيقة 57، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وتألق جريزمان وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 بعد تلقيه تمريرة مميزة من ألبا، قبل أن ينجح أسير فيلاليبري في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 90، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل ويلجأ الحكم إلى الأشواط الإضافية.

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