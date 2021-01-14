برشلونة يصعد بشق الأنفس لـ نهائي كأس السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في الصعود إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط قوي من لاعبي البارشا، حيث تمكن اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج من إحراز الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.

ولم يتمكن ريال سوسيداد من إحراز أي أهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم البارشا بهدف.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، عاد فريق ريال سوسيداد في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ميكيل أويارزابال بالدقيقة الحادية والخمسين.

ولم يتمكن البارشا من إضافة أي أهداف ثانية كذلك لم ينجح ريال سوسيداد في إضافة أي أهداف لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بينهما.

وذهب برشلونة وريال سوسيداد لشوطين إضافيين حيث أهدر الفرنسي أنطوان جريزمان فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني للبارشا، كما أهدر لاعب ريال سوسيداد كرة لفريقه ارتطمت بالعارضة من ركلة حرة مباشرة.

وانتهى الشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق ليذهب الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وسجل لفريق برشلونة كل من عثمان ديمبيلي وميراليم بيانيتش وريكي بويج بينما أهدر للبارشا كل من فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان، بينما سجل لـ سوسيداد كل من ميكيل مورينو وعدنان يانوزاي بينما أهدر للفريق الباسكي كل من جون باوتيستا وميكيل أويارزابال وويليان دي سيلفا.

وسيواجه البارشا الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

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