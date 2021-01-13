برشلونة يقترب من ضم جارسيا

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، وجود انفراجة جديدة في مفاوضات صفقة انتقال مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إريك جارسيا إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي الحالي.

برشلونة يقترب من حسم الصفقة

وكان برشلونة قد حاول التعاقد مع جارسيا الصيف الماضي، إلا أن مغالاة مانشستر سيتي المادية، تسببت في عدم إتمام الصفقة، قبل أن يعاود الفريق الكتالوني محاولته مرة أخرى لضم اللاعب.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، على ضم جارسيا الشهر الجاري، بعد أن خفض النادي الإنجليزي من مطالبه المالية.

مانشستر سيتي يخفض مطالبه المادية

وكان مانشستر سيتي قد اشترط الحصول على 10 ملايين يورو ومثلها كمتغيرات في الصيف الماضي، قبل أن يخفض المبلغ المطلوب إلى النصف، وذلك قبل 6 أشهر من نهاية عقد جارسيا.

ووافقت إدارة مانشستر سيتي على مبلغ 5 ملايين يورو ومثلها كمتغيرات، بالإضافة إلى موافقته على تقاضي المبلغ الأساسي في العام المقبل، في ظل الأزمة التي يعاني منها البارشا حاليًا.

وسيضطر النادي الكتالوني الانتظار حتى الأسبوع الأخير من يناير الجاري، لحين قدوم رئيس جديد، وحسم الصفقة مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

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