برشلونة يكشف نتائج فحص كورونا للاعبيه

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم صباحًا.

برشلونة يؤكد سلامة لاعبيه

وقال برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “وفقًا للبروتوكول الذي وضعته رابطة الليغا، خضع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم لاختبارات PCR جديد، وكانت النتائج سلبية”.

وأضافت النادي: “سيتدرب الفريق السادسة مساء اليوم بتوقيت إسبانيا، وسيُعقد المؤتمر الصحافي للمدرب رونالد كومان في تمام الساعة 7:45”.

وكان الفريق الكتالوني قد أعلن، أمس الاثنين، إصابة اثنين من أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا، ولم يتم الإفصاح عن اسميهما، ما أثار الشكوك حول موقف البارشا من مواجهة أتلتيك بيلباو.

البارشا في الدوري الإسباني

ويستعد البارشا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة، من الفوز 8 مرات والتعادل 4 مرات والخسارة في مثلها.

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