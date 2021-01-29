برنامج جديد يخترق نظام هواتف أندرويد ويخدع المستخدمين

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه يتم استهداف مستخدمي نظام أندرويد بواسطة برنامج ضار يخدع المستخدمين لتنزيل تطبيق مزيف يستهدف أيضًا أجهزة الآخرين عبر برنامج واتساب.

البرنامج الذي يدعى الدودة لا يمكن يصيب هاتف الشخص إلا إذا تلقى الرسالة بنفسه ونقر على الرابط الذي يحتوي عليه البرنامج الضار، ومن ثم يطلب من المستخدم تمكين مجموعة متنوعة من الوظائف والأذونات، وعند تمكينها يخترق البرنامج الهاتف في الحال.

برنامج الدودة يخترق أندرويد:

ويعمل البعض على تكييف التكنولوجيا لتستخدم في سرقة المعلومات الشخصية وكذلك التفاصيل المصرفية، كما يحذر الخبراء، ولا يتم إرسال الرسالة المحملة ببرنامج الدودة تلقائيًّا مرة واحدة فقط لتجنب الظهور مثل البريد العشوائي الفاضح، وفي الوقت ذاته، تم تصميم عنوان يو آر إل المصاحب ليبدو مثل رابط جوجل من أجل خداع المستلم.

وإذا نقر شخص ما على الرابط، فإنه يعرض موقعًا يعد نسخة مقنعة من متجر جوجل بلاي، ولكنه في الواقع مزيف وغير شرعي بأي حال من الأحوال، ويطلب من الشخص تنزيل تطبيق يسمى هواوي موبايل، وهو لا يخص شركة هواوي ولكنه مزيف.

برنامج مزيف يخترق الهواتف:

وقال متحدث باسم تطبيق واتساب: “هذا برنامج ضار يخدع الأشخاص لتنزيله وإرسال رسائل تصيد من خلال الأذونات الممنوحة من نظام التشغيل أندرويد“.

وأضاف: “يبدو أن الهدف الأساسي من البرامج الضارة هو خداع الضحايا للوقوع في عملية احتيال اشتراك برمجيات إعلانية؛ مما يؤدي إلى خداع الضحية”.

وهذا هو أول هجوم من نوع برنامج الدودة ينتشر عبر رسائل واتساب، وما يثير القلق هو أنه يمكن بالفعل توسيعه للعمل مع برامج المراسلة الأخرى التي تستفيد من ميزة الرد السريع في نظام أندرويد أيضًا.

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