برنت يرتفع 1.15 دولار

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط وخام برنت عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، متأثرة بتفاؤل التحفيز الحكومي الذي سيعزز النمو الاقتصادي العالمي.

برنت يرتفع:

وأنهت عقود خام “برنت” القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار، أو 2.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 55.90 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام “القياس” الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتًا، أو 1.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 52.98 دولار للبرميل.

وصعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة “وول ستريت” بعد تقارير أرباح متفائلة من بنوك أمريكية كبرى وتعليقات الخزانة الأمريكية قبل تنصيب بايدن اليوم الأربعاء.

ويشعر المستثمرون بتفاؤل بشأن الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، بعد بيانات أظهرت أن إنتاج مصافي التكرير زاد ثلاثة بالمائة إلى مستوى قياسي مرتفع في 2020.

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