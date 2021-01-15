برنت ينخفض اليوم

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط وخام برنت، اليوم الجمعة، إذ كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام؛ بسبب تفشي فيروس كورونا موجة صعود مدفوعة ببيانات واردات قوية من أكبر مستهلك في العالم للخام وخطط أمريكية لحزمة تحفيز.

برنت ينخفض:

وهبط برنت بأكثر من 1%، إلى 55.37 دولار للبرميل خلال التعاملات، بعد أن ربح 0.6% أمس الخميس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا أو ما يعادل 0.5%، إلى 53.28 دولار للبرميل، بعد أن زاد أكثر من 1% في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بينما يمضي الخام الأمريكي على مسار تحقيق ثالث مكسب أسبوعي.

وبينما يواجه المنتجون تحديات لا مثيل لها لموازنة معادلات العرض والطلب في ظل حساب متغيرات تنطوي على توزيع اللقاح مقابل إجراءات العزل العام، فإن العقود المالية تلقى الدعم بفضل أداء قوي للأسهم وضعف الدولار، مما يقلص تكلفة النفط، بجانب طلب صيني قوي.

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