بريطانيا تستعد للانضمام إلى تحالف الناتو الآسيوي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بريطانيا قد تكون مستعدة للانضمام إلى تحالف يعرف باسم الناتو الآسيوي من أجل كبح جماح طموحات الصين.

وطرحت وسائل الإعلام الهندية فكرة انضمام بريطانيا إلى ما يسمى بـ “الرباعية” التي تتألف حاليًا من الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا.

تحالف الناتو الأسيوي

مع رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، فإن الناتو الآسيوي العضوية “الرباعية” ستتألف من بلدان تنازعت جميعها مع بكين في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من عدم تقديم مقترحات مؤكدة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون حتى الآن ، إلا أنه يعتقد أن هناك رغبة في حكومة المملكة المتحدة للانضمام إلى التحالف، وفقًا لما ذكرته صحيفة التلغراف البريطانية.

وتأسس التحالف ، المعروف رسمياً باسم الحوار الأمني ​​الرباعي ، لأول مرة في عام 2007 وأجريت مناورات بحرية مشتركة بين الدول الأربع.

تم التخلي عن التحالف بعد عام ، لكن تم إحياؤه في عام 2017 بمحادثات رسمية بين الحكومات الأربع.

أزمة الصين وتايوان

والتقى وزراء الخارجية الأربعة في أكتوبر الماضي في اجتماع في اليابان حيث هاجمت الولايات المتحدة حكام الصين الشيوعيين بتهمة “الاستغلال والفساد والإكراه.

واشتبكت الولايات المتحدة مع الصين بشأن سلسلة طويلة من القضايا بينما كانت أستراليا على خلاف مع بكين بسبب فيروس كورونا ، واشتبك الجنود الهنود مع القوات الصينية في اشتباكات مميتة على حدودهم في جبال الهيمالايا ، كما أن لليابان نزاعات بشأن الجزر.

ودخلت بريطانيا أيضًا في عداء مع بكين بشأن قضايا من بينها الحملة الأمنية في هونج كونج وشبكة الجيل الخامس التابعة لهواوي وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شينجيانغ.

وتزايدت المخاوف بشأن الطموحات الصينية من خلال خطابها بشأن تايوان ، الذي أفاد بأن عدة طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي في نهاية الأسبوع.

وتزامنت الغارات الصينية مع دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه للترويج لـ “حرية البحار”.

وشددت الصين لغتها في تايوان اليوم بقولها إن “الاستقلال يعني الحرب” على الجزيرة التي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها.

وزعمت بكين أن قواتها المسلحة كانت تتصرف ردًا على الاستفزاز والتدخل الأجنبي ، بينما حثت واشنطن الصين على إلغاء الضغوطات.

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