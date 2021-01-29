بريطانيا تعلق رحلات الطيران المباشرة من الإمارات

المواطن - متابعة

حظرت بريطانيا رحلات الركاب المباشرة من الإمارات اعتبارًا من اليوم الجمعة، لتغلق أنشط مسار جوي دولي في العالم من دبي إلى لندن.

بريطانيا تضم الإمارات للحظر:

وقالت بريطانيا: إنها أضافت الإمارات وبوروندي ورواندا لقائمة الحظر المرتبطة بفيروس كورونا؛ قلقًا من احتمال انتشار سلالة متحورة جديدة من الفيروس رُصدت أول مرة في جنوب إفريقيا.

وكتب وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، على تويتر: “هذا يعني أن من كانوا في هذه البلدان أو مروا بها سيُمنعون من الدخول باستثناء البريطانيين والأيرلنديين وأصحاب الجنسيات الأخرى الذين يحملون حقوق إقامة، وعليهم عزل أنفسهم عشرة أيام في المنزل”.

الطيران الإماراتية تعلق:

وقالت شركات الطيران الإماراتية على مواقعها الإلكترونية: إنها ستعلق كل رحلات الركاب المتجهة لبريطانيا بدءًا من اليوم الجمعة مع بدء الحظر البريطاني.

وقالت الاتحاد للطيران: إنها ستعلق الرحلات الجوية إلى بريطانيا، لكن الرحلات القادمة منها لن تتأثر.

ونصحت مؤسسة مطارات دبي في بيان الركاب الذين حجزوا على متن رحلات متجهة إلى المملكة المتحدة بعد دخول الحظر حيز التنفيذ بعدم الذهاب إلى المطار والاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم.

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