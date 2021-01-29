بريطانيا تهدد بفرض غرامات منتظرة على مواقع التواصل الاجتماعي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

هددت بريطانيا بفرض غرامات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وإنستجرام؛ بسبب إساءة معاملة لاعبي كرة القدم، مثل توانزيبي ومارسيال لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ فشلوا في حمايتهم بموجب قواعد جديدة صارمة.

عقوبات بريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي:

وحسبما أوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، هذا يعني أنه سيتعين عليهم التعامل مع المجهولين حتى تتمكن الشرطة من اتخاذ الإجراءات ضدهم، حيث أثارت التعليقات العنصرية والرموز التعبيرية الموجهة إلى اللاعبين مانشستر يونايتد بعد هزيمتهم أمام شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء الماضي؛ استياء وخوف اللاعبين والمسؤولين بالنادي الإنجليزي.

وحث النادي مواقع التواصل الاجتماعي على تعزيز الإجراءات ضد العنصرية وحماية لاعبيها بعد أن شعرت بالاشمئزاز من سوء المعاملة التي تلقاها توانزيبي ومارتيال.

استياء مانشستر يونايتد:

وقال مدير الاتصالات بالنادي، تشارلي بروكس: إن لاعبي يونايتد سئموا من الإساءة المليئة بالكراهية عبر الإنترنت وحث منصات التواصل الاجتماعي على إنشاء حسابات يمكن التحقق منها وتحديدها حتى يمكن القبض على الجناة.

وسيتم تضمين عقوبات أكثر صرامة في مشروع قانون الأضرار على الإنترنت للحكومة، والذي من المتوقع أن يعرض على البرلمان البريطاني في وقت لاحق من هذا العام، ويهدف إلى معالجة مجموعة واسعة من الإساءات، بما في ذلك استغلال الأطفال والإرهاب والمضايقات أيضًا.

ووصف اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين آخر إساءة للاعبين بأنها “مشينة وغير مقبولة”، وقال: إنه لن يتم السماح بذلك مرة أخرى.

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