بطل الدراجات النارية عن داكار 2021: هذه النسخة مذهلة

المواطن - مروة نبيل

أعرب السائق الأرجنتيني كيفن بنافيدس عن سعادته بالتتويج بلقب رالي داكار 2021 المقام في السعودية في فئة الدراجات النارية، مؤكدًا أن هذه النسخة من السباق كانت مذهلة.

بطل الدراجات النارية يُشيد برالي داكار 2021

وتحدث كيفن بنافيدس الذي شارك في 5 نسخ عن داكار 2021 قائلًا: “هذه النسخة مذهلة.. تغيرت كثيرًا على مدار الأيام، أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، كان بالنسبة لي أصعب داكار حتى الآن”.

وتابع بطل الدراجات النارية: “أنا سعيد أيضًا كوني أول أمريكي جنوبي يفوز بداكار ويدخل التاريخ”، مشيرًا إلى أنه حتى في المرحلة الأخيرة وصل لآخر كيلومتر في أجواء متوترة وبأعلى سرعة ممكنة.

وجاء في المركز الثاني، زميل بنافيدس في فريق “هوندا”، ريكي برابيك حامل لقب رالي داكار 2020، الذي فاز الجمعة بالمرحلة 12 والأخيرة من السباق، فيما حل البريطاني سام سندرلاند ثالثًا.

هانسل بطلًا لرالي داكار السعودية

ونجح السائق الفرنسي المخضرم بيتر هانسل في التتويج بلقب رالي داكار السعودية 2021 في فئة السيارات، للمرة الثامنة في تاريخه بهذه الفئة والـ14 في تاريخ مشاركاته بالسباق العالمي.

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