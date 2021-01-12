بعد تحديث الواتساب إليك كيفية حذف التطبيق ورسائله نهائيًا من الخادم

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أثار تحديث الواتساب الجديد الكثير من الجدل حول خصوصية الأفراد والبيانات، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 فبراير، وقد لفت ذلك انتباه الأشخاص والمنظمات حول القوانين الجديدة، حتى أن بعض البلدان طلبت إجراء تحقيق.

وقد تصدر تحديث الواتساب الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن قام التطبيق بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، حيث بموجب السياسة الجديدة، ألزم المستخدمين بقبول الشروط وإلا سيتم حذف حساباتهم، ونظرًا لاهتمام الجميع بأمان خصوصيتهم، فقد أدى التحديث إلى جعل الكثيرين يفكرون في استبداله، وإذا كنت تتطلع إلى الخروج من التطبيق، فإليك بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها قبل حذف واتساب.

حذف رسائل واتساب الاحتياطية

قبل حذف الحساب والتطبيق، يجب عليك مسح بيانات النسخ الاحتياطي للدردشة من هاتفك، لذلك قد تحتاج إلى الوصول إلى ملفات النسخ الاحتياطي لسجل الدردشة في المجلد المحفوظ وذلك من خلال:

قم بتشغيل مدير الملفات الخاص بك File Manager> اضغط على مجلد واتساب> ستظهر قائمة بجميع مجلدات واتساب الفرعية> اضغط مع الاستمرار على ملف قواعد البيانات Databases file> حدد حذف Delete.

حذف حساب التطبيق بعد تحديث الواتساب الجديد

بعد حذف النسخة الاحتياطية للمحادثة، تأتي المرحلة الأخيرة لتوديع منصة الرسائل الفورية المستخدمة منذ فترة طويلة، ووفقًا للتطبيق، يعد حذف الحساب عملية لا رجعة فيها، ولا يمكن التراجع عن العملية، وإليك كيفية حذف حساب الواتساب.

افتح التطبيق> انقر فوق المزيد من الخيارات More options> الإعدادات Settings > الحساب Account > حذف حسابي Delete my account> ثم أدخل رقم هاتفك واضغط على حذف حسابي> حدد سببًا لحذف حسابك في القائمة المنسدلة ثم اضغط على حذف حسابي.

وسيؤدي حذف حسابك إلى محو سجل رسائلك، وحذفك من جميع مجموعات واتساب الخاصة بك.

شارك الخبر