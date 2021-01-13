بعد قليل.. وزارة التعليم تعلن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أنها ستنشر- بعد قليل- آلية وتفاصيل العملية الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

يذكر أن وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن في وقت سابق، استمرار الدراسة عن بعد للمبتعثين في جميع المراحل.

وقال وزير التعليم في بيان قبل أسابيع: “بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة-حفظها الله-؛ أصدر معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتمديد الموافقة للمبتعثين بالدراسة عن بُعد في جميع المراحل الأكاديمية حتى نهاية الفصل الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث”.

وتضمن القرار الموافقة على استمرار الصرف على المبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين بالمملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، كما تضمن القرار رفع نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار للحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويضه بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد خلال فترة سريان هذا القرار، ووفق القواعد المنظمة للتأجيل.

وأشار القرار إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا في المملكة، وفي ظل الظروف التي يمر بها المبتعثون والمبتعثات ومرافقوهم، مما يتطلب إجراءات استثنائية للتعامل مع تلك الظروف، ومعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.

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