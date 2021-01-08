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بعد 13 عامًا من عمله في مستشفى رفحاء ..الشيخ التمياط يودع جراحًا سوريًا أجرى 1500 عملية جراحية بالمملكة
في بادرة تعكس وفاء أبناء الوطن وحُسن تعاملهم وتقديرهم مع من قام بتقديم خدمته لهم

بعد 13 عامًا من عمله في مستشفى رفحاء ..الشيخ التمياط يودع جراحًا سوريًا أجرى 1500 عملية جراحية بالمملكة

2021/01/08
الساعة 12:44 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, المجتمع
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بعد 13 عامًا من عمله في مستشفى رفحاء ..الشيخ التمياط يودع جراحًا سوريًا أجرى 1500 عملية جراحية بالمملكة
المواطن - رفحاء

حرص الشيخ مقحم الأحمد التمياط أحد أعيان محافظة رفحاء على توديع الجراح الاستشاري حسام الشعار سوري الجنسية بعد أن عمل ما يقارب 13 عامًا في مستشفى رفحاء أجرى خلالها أكثر من 1500 عملية جراحية، في بادرة تعكس وفاء أبناء الوطن وحُسن تعاملهم وتقديرهم مع من قام بتقديم خدمته لهم.

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وذكر التمياط الذي ودّعه في المطار أن الدكتور حسام الشعار يستحق الحفاوة التكريم؛ وذلك نظير لما قام به من جهود في خدمة أهالي رفحاء طيلة الـ13 عامًا، كما شكر التمياط مشرف الخطوط السعودية فهد مبارك الطوالة على حسن الاستقبال والتوديع للدكتور الشعار.

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ومن جانبه، قال الاستشاري حسام الشعار: أحب أن أوجه كلمة إلى أهالي رفحاء الأعزاء بعد هذه الفترة الطويلة التي قضيتها بينهم فلن أنساها أبدًا، وستبقى هذه المحافظة في فكري وقلبي، فأتقدم بجزيل الشكر لجميع الأصدقاء في المحافظة الذين أحاطوني بالمحبة ولم أرَ نفسي إلا أخًا لهم.

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