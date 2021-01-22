بغلف يُوضح رد فعل النصر مع التطاول والإسقاطات عليه

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي في نادي النصر، على أن الإدارة القانونية بالنادي تقف بالمرصاد لمن يتطاول ويُسقط على العالمي.

وغرد بغلف اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “التطاول والإسقاطات على الكيان العالمي فارس نجد وكبير الرياض من قبل البعض لا يُطاق، رغم صدور القرارات الرادعة من الجهات المختصة، الإدارة القانونية في النادي تقوم بعملها ونحتاج المزيد لردع مثل هؤلاء”.

العالمي يسير بشكل جيد مع المدرب هورفات:

ويسير العالمي بشكل جيد مع المدرب الكرواتي ألين هورفات حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة بعد الفوز على نادي الوحدة بالجولة الرابعة عشرة.

النصر يواجه الاتحاد في ختام منافسات الدور الأول:

ويستعد العالمي لمواجهة نادي الاتحاد بعد غد الأحد في الجولة الخامسة عشرة في ختام منافسات الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى النصر للفوز والوصول للنقطة رقم 23 للاقتراب من المربع الذهبي، بينما يرغب العميد في الفوز والوصول للنقطة رقم 27 من أجل منافسة الشباب على المركز الثاني في جدول الترتيب.

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