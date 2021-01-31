بلاغ مستهلك يقود التجارة للتشهير بمواطن ومقيم بسبب التستر

المواطن - الرياض

قاد بلاغ مستهلك، وزارة التجارة للتشهير بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في منتجات الدواجن.

وبحسب وزارة التجارة اسم المتستر هو عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز الجربوع، أما المتستر عليه فهو عبدالسلام عبدالكريم حاج علي في محافظة خميس مشيط.

التجارة تعلن العقوبات:

أما العقوبات، فأوضحت التجارة أنها غرامة مالية والسجن لمدة أربعة أشهر للمتستر عليه، والسجن لمدة شهرين للمتستر، مع إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص.

وكذلك استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب مع إبعاد المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

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