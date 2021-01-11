بماذا اتهمت الجماهير محمد العويس قبل مواجهة الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

يواجه الحارس الدولي محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي انتقادات قوية؛ وذلك بعد أن دخل في خلاف مع أحد مشجعي نادي القادسية خلال مباراة الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودشن رواد موقع “تويتر” اليوم الاثنين وسمًا طالبوا من خلاله بمعاقبة العويس وإيقافه على خلفية تصرفه مع مشجع القادسية، وذلك بعد أن حاول حارس الأهلي ضربه عقب نهاية اللقاء.

تصرف محمد العويس خارج الإطار الرياضي

ووجه البعض من الجمهور اتهامات للعويس بأن تصرفه كان عنصريًا وشاذًا عن الأخلاق الرياضية، كما طالبت جماهير كل الأندية السعودية معاقبته كونه مثالًا لأي مشجع، بالإضافة لوجود رادع لضمان عدم تكرر مثل هذه التصرفات في المستقبل.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج انتقد محاولة العويس تسلق المدرج وضرب مشجع القادسية، معلقًا بأن هذا الأمر أصبح خارج إطار الرياضة والمنافسة الشريفة.

مشجع القادسية يتحدث عن العويس

يذكر أن خالد المرشود نائب رئيس رابطة مشجعي القادسية أكد لبرنامج الدوري مع وليد يوم الجمعة الماضية أنه لم يُسئ إلى محمد العويس، مضيفًا أن حارس الأهلي حاول الاقتراب منه وضربه.

كما انتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر مشجع القادسية، وهو يسخر من العويس خلال المباراة، مما جعل حارس الأهلي يُطالب الحكم الرابع بالتصرف منعًا للتوتر خلال أحداث اللقاء.

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