بماذا رد لاعب أبها على تصريح فهد المولد الساخر ؟

المواطن - محمد سمعه

رد رياض شراحيلي لاعب الفريق الكروي الأول بـ أبها على التصريح الساخر لـ فهد المولد لاعب الاتحاد بعد فوز الأول على العميد بهدف دون رد مساء اليوم الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رياض شراحيلي – لاعب #ابها :

تميزي اليوم كان بمجهود الجميع، ولا تعليق على كلام الكابتن #فهد_المولد.#الاتحاد_ابها pic.twitter.com/2oUpOzm67J — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021

وتحدث شراحيلي قائلًا للقناة الرياضية السعودية: “كابتن فهد المولد الله يعطيه العافية، حقيقة لا تعليق، ومن المهم أن الفريق حقق ثالث انتصار له على التوالي في الدوري، ولهذا من الطبيعي أن نفرح”.

وأضاف رياض شراحيلي: “أعتقد أننا فزنا على الاتحاد بعد 11 جولة، العميد لم يخسر فيها ونحن نريد الاستمرار على هذا المنوال بالمباريات المقبلة”.

ماذا قال فهد المولد عن لاعبي أبها ؟

وكان فهد المولد تحدث للقناة الرياضية السعودية قائلًا عقب خسارة الاتحاد: “اعتقد أن فرحة لاعبي أبها بالانتصار علينا تُشعرك وكأنهم حصلوا على بطولة، وهذا أيضًا يدل على أن الاتحاد فريق كبير ومنافس قوي، والفوز عليه مثل التتويج ببطولة”.

وأضاف فهد المولد: ” سنركز في المباريات المقبلة، من أجل تحقيق النتائج الإيجابية ولاعبو العميد اليوم قدموا مباراة جيدة للغاية”.

أحداث المباراة بين الفريقين

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي العميد الذين سعوا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من لاعبي فريق المدرب عبدالرزاق الشابي.

وشهد الشوط الأول من المباراة طرد لاعب العميد سعود عبدالحميد وذلك بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي أبها بالدقيقة الرابعة عشرة.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أهدر فريق المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي فرصة التقدم بعدما أهدر أحد لاعبيه ركلة جزاء تصدى لها الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ببراعة.

ولم ييأس فريق أبها ليُسجل الهدف الأول عبر نجمه السويدي كارلوس ستراندبيرج بالدقيقة الـ89 عبر تصويبة مخادعة لم يتمكن غروهي من صدها.

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