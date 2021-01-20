بنك الرياض يبدأ طرح صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال

المواطن - الرياض

أعلنت بنك الرياض عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال السعودي.

تفاصيل صكوك بنك الرياض:

وقال بنك الرياض بحسب بيان على موقع السوق المالية (تداول)، صباح اليوم الأربعاء، إنه سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق، وذلك بداية من اليوم وحتى 1442-06-27 الموافق 2021-02-09.

وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي وسعر طرح (الصك/ السند) مليون ريال بقيمة اسمية بنفس المبلغ، موضحًا أن السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح (سيتم تحديده وفقًا لظروف السوق) ومدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقًا لشروط وأحكام الصكوك.

وكان بنك الرياض، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن عزمه تأسيس برنامج محلي لإصدار صكوك مقوّمة بالريال بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار).

وأوضح أن البرنامج لغرض إصدار صكوك ذات أولوية أو ثانوية، بما في ذلك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) في مرحلة أو عدة مراحل أو إصدار واحد أو سلسلة إصدارات، وعزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) بموجب برنامج الصكوك من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية “الطرح المحتمل”.

تعزيز القاعدة الرأسمالية:

وبين البنك أن الطرح المحتمل يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يدعم احتياجات البنك المالية والإستراتيجية.

ويخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات الرسمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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