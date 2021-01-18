بهاء الحريري: نرفض الإساءة للسعودية وقيادتها وشعبها

المواطن - الرياض

أعلن رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري، أن مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط قام بسحب مقالٍ من حسابه عبر “تويتر” كان قد أعده مركز أتلانتك؛ وذلك لأن الاتفاق بين المركزين ينص على عدم نشر أي مقالات تخص الشؤون السعودية.

علاقات متينة بين البلدين:

وقال بهاء الحريري في بيان: “نشيد بقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها التي تربطنا بها علاقات متينة منذ سنوات طويلة، ونرفض أي إساءة لها من أي جهة كانت”.

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