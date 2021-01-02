بوكيتينو يثير الجدل بصورة مع عائلته بعد اقترابه من باريس سان جيرمان

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وضع ماوريسيو بوكيتينو مشجعي باريس سان جيرمان في حيرة من أمرهم، بعد نشره لصورة نادرة له ولعائلته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية يقترب المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي السابق من قيادة عملاق دوري الدرجة الأولى الفرنسي باريس سان جيرمان، حيث ينتظر المشجعون بشدة تأكيد التعيين.

المدرب يقترب من التدريب:

لا يزال المدرب البالغ من العمر 48 عامًا في مفاوضات بشأن التفاصيل الدقيقة لعقده مع مسؤولي باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يتولى مسؤولية رسمية الأسبوع المقبل قبل مباراتهم مع سانت إتيان.

ولكن بدلًا من تأكيد خطوته التدريبية التالية، قام بوكيتينو بنشر صورته هو وعائلته مما أثار حيرة مشجعي النادي الباريسي.

مع بلوغ 2021 بضع ساعات فقط، نشر الأرجنتيني صورة له ولزوجته كارينا وابنيهما سيباستيانو وماوريتسيو.

الاحتفال مع العائلة بالسنة الجديدة:

في اللقطة الاحتفالية، يحمل أبناء بوكيتينو وسادة لكل منهم، مكتوبين بعبارة سنة جديدة سعيدة.

ومن المتوقع أن يكون عام 2021 كبيرًا بالنسبة لبوكيتينو حيث يقترب من تسلم ناديه الجديد بعد 14 شهرًا دون عمل.

ويؤيد مشجعو باريس سان جيرمان تمامًا وصول بوكيتينو بعد إقالة توماس توخيل عشية عيد الميلاد، حيث علق أحدهم: “نحن في انتظارك في باريس”.

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