بومبيو : إيران باتت المقر الجديد لتنظيم القاعدة

المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران أصبحت المقر الجديد لتنظيم القاعدة بعد تضييق الخناق عليه في العديد من الدول وتوجيه ضربات موجعة له حيث توفر طهران الملاذ الآمن للإرهاب والإرهابيين.

وأشار بومبيو إلى أن طهران ساعدت تنظيم القاعدة على تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الرجل الثاني في القاعدة محمد المصري قُتل في أغسطس 2020.

عقوبات جديدة على إيران

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على اثنين من قادة تنظيم القاعدة المتمركزين في إيران وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلًا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

وبحسب البيان الذي نشر على موقع الوزارة، فإن العقوبات استهدفت أباتاي محمد وهو مغربي الجنسية ومقيم في إيران، وأحمد إسماعيل فؤاد رسول وهو عراقي الجنسية ومقيم في إيران، وسلطان يوسف حسن وهو سعودي الجنسية ويتنقل بين أفغانستان وإيران.

كما استهدفت العقوبات فؤاد أحمد نوري علي وهو عراقي الجنسية ومقيم في إيران، بالإضافة إلى شريف نعمت حمه رحيم حماه وهو أيضًا عراقي مقيم في إيران.

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