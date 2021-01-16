بومبيو: باحثون في معهد ووهان أصيبوا بفيروس كورونا منذ عام 2019

المواطن – ترجمة : عمر رأفت

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، منظمة الصحة العالمية إلى التحقيق بشكل كامل في احتمالية خروج فيروس كورونا بطريق الخطأ من مختبر في ووهان.

وحسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تحدث بومبيو بعد يوم واحد من وصول فريق بحث من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، حيث يقال: إنهم يجرون تحقيقاتهم في المختبر تحت إشراف صيني صارم.

معلومات خطيرة:

وقال بومبيو: “تواصل بكين اليوم حجب المعلومات الحيوية التي يحتاجها العلماء لحماية العالم من هذا الفيروس القاتل”، كما كشف عن معلومات استخباراتية لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا تشير إلى تورط معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) في أصول الوباء.

ومن بين المعلومات الأمريكية الجديدة، يُزعم أن الباحثين في المختبر أصيبوا بالمرض في خريف عام 2019 بأعراض تتوافق مع فيروس كورونا ، حيث كان العلماء هناك يعملون مع فيروس كورونا الخفافيش الذي يشبه 96.2 بالمائة جينيًّا للفيروس الذي يسبب كوفيد- 19، وأن المختبر له صلات سرية بالجيش الصيني.

رفض الخبراء مرارًا وتكرارًا فكرة أن فيروس كورونا كان من صنع الإنسان، ولم يشر بومبيو إلى أن الفيروس قد تم اختراعه عن قصد أو إطلاقه عن قصد.

بدلًا من ذلك، أثار احتمال أن يكون فيروسًا طبيعيًّا هرب بطريق الخطأ من المختبر من خلال بروتوكولات أمان قذرة.

ظهور كورونا منذ 2019:

وقالت وزارة الخارجية في وثيقة إعلامية: “تسببت الإصابات العرضية في المختبرات في العديد من حالات تفشي الفيروسات السابقة في الصين وأماكن أخرى، بما في ذلك تفشي السارس عام 2004 في بكين الذي أصاب تسعة أشخاص، وقتل واحدًا”.

كان الكشف الأكثر إثارة للصدمة في إطلاق سراح بومبيو هو معلومات استخباراتية تشير إلى أن عاملين في مختبر ووهان أصيبوا بمرض له أعراض مثل أعراض فيروس كورونا، وهذا في خريف عام 2019، أي قبل أشهر من تفشي المرض في ووهان.

كما كشف بومبيو أن الباحثين في مختبر ووهان كانوا يدرسون فيروس كورونا الخفافيش المعروف باسم RaTG13 منذ عام 2016 على الأقل.

وتم تحديد سلالة RaTG13 من قبل مختبر ووهان على أنها أقرب عينة وراثية إلى فيروس SARS-CoV-2، الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا، بنسبة تشابه 96.2 بالمائة.

ويأمل فريق منظمة الصحة العالمية من الباحثين الدوليين الذي وصل إلى مدينة ووهان بوسط الصين يوم الخميس الماضي، في العثور على أدلة على أصل جائحة فيروس كورونا، لكن الزيارة كانت محاطة بالسرية.

ولم تكشف الصين ولا منظمة الصحة العالمية بالضبط عما سيفعله الفريق أو إلى أين سيذهب.

ومن المرجح أن يأخذ البحث عن منشأ الفيروس جهدًا طويلًا، ويمكن أن يساعد في منع الأوبئة في المستقبل.

وقاومت بكين منذ فترة طويلة الضغوط لإجراء تحقيق كامل، وروّجت لنظريات أن الفيروس ربما لم ينشأ في ووهان، لكن سُمح لفريق منظمة الصحة العالمية بالدخول بعد شهور من المفاوضات مع السلطات الصينية.

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