بيئة مكة تدعو المنشآت البيطرية للحصول على التراخيص الرقمية الجديدة

المواطن - محمد الغبيشي- جدة

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن فرع الوزارة بالمنطقة يسعى عبر خدمات مستمرة وأعمال متواصلة تقدم للثروة الحيوانية تهدف للحفاظ عليها وإنمائها وذلك بتنفيذ عدد كبير من الأنشطة والخدمات والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

منصة زراعي الإلكترونية

ودعت الوزارة جميع المنشآت البيطرية بالمنطقة إلى سرعة الحصول على التراخيص الرقمية الجديدة قبل تاريخ بداية إبريل للعام الحالي، وذلك عبر منصة زراعي الإلكترونية (https://eservices.mewa.gov.sa/web/login ).

وأوضحت الوزارة أن ذلك يشمل جميع المنشآت البيطرية (الصيدليات، والعيادات بأنواعها، والمستشفيات، ومراكز إيواء الحيوانات، ومراكز العناية بالصقور، ومكاتب الاستشارات البيطرية، ومراكز التلقيح الاصطناعي).

تطبيق الإجراءات النظامية

وبيّنت أن هذه الخطوة ستسهل حصول المنشآت البيطرية على خدمات الوزارة المرتبطة بتلك التراخيص التي تقدمها دون الحاجة لمراجعة الفرع ، مشددة على أن عدم حصول تلك المنشآت على التراخيص الجديدة سيجعلها عرضة لتطبيق الإجراءات النظامية.

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