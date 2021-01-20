بيتروس يقود النصر للفوز على الوحدة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول في نادي النصر، فوزًا مهمًّا على ضيفه الوحدة بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة النصر والوحدة:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من الوحدة أسفر عن الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي لويس جوستافو بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وبعدها بـ3 دقائق، تمكن العالمي من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز من ركلة حرة مباشرة.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني زأر الأسد بيتروس وكشر عن أنيابه الهجومية ليسجل هدفين عالميين قاد بهما النصر للفوز، حيث سجل الهدف الثاني بالدقيقة السابعة والستين، ثم سجل الثالث للعالمي بالدقيقة الـ88 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز فإن رصيد العالمي أصبح 20 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 20 نقطة في المركز الثامن.

الدويش ينتقد أمرابط:

وكان الإعلامي محمد الدويش وجه رسالة للاعب المغربي نور الدين أمرابط بسبب هبوط مستواه الفني متأخرًا.

وغرد الدويش قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “اللاعب المغربي أمرابط لا زال يخذل مدرجه، وإذا بقي دفاع النصر كما نرى سوف يخسر”.

يذكر أن النصر نجح في تحقيق الفوز الرابع تواليًا تحت قيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي تولى المسؤولية في ديسمبر الماضي خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

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