بيتر هانسل بطلًا لـ داكار السعودية 2021

المواطن - مروة نبيل

نجح السائق الفرنسي المخضرم بيتر هانسل في التتويج بلقب رالي داكار السعودية 2021 في فئة السيارات، للمرة الثامنة في تاريخه.

هانسل بطلًا لـ داكار السعودية 2021

وأنهى الفرنسي بيتر هانسل المرحلة الـ12 من رالي داكار السعودية 2021، ليحصد لقب النسخة الحالية، ويتوج باللقب رقم 14 في تاريخه، حيث يعود تتويجه الأول إلى عام 1991 على متن دراجة نارية.

وتم الإعلان عن تتويج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق هوندا، بلقب رالي داكار 2021 في فئة الدراجات النارية، وذلك بعد تصدره للتصنيف العام في السباق العالمي مع نهاية منافسات المرحلة الـ12 اليوم.

رالي داكار 2021

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق داكار السعودية 2021، الأسبوع الماضي وسينتهي اليوم، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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