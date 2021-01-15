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بيتر هانسل بطلًا لـ داكار السعودية 2021
للمرة الثامنة في تاريخه

بيتر هانسل بطلًا لـ داكار السعودية 2021

2021/01/15
الساعة 1:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بيتر هانسل بطلًا لـ داكار السعودية 2021 هانسل في الرالي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 هانسل بطلًا لـ داكار السعودية 2021
1.1 رالي داكار 2021

نجح السائق الفرنسي المخضرم بيتر هانسل في التتويج بلقب رالي داكار السعودية 2021 في فئة السيارات، للمرة الثامنة في تاريخه.

هانسل بطلًا لـ داكار السعودية 2021

وأنهى الفرنسي بيتر هانسل المرحلة الـ12 من رالي داكار السعودية 2021، ليحصد لقب النسخة الحالية، ويتوج باللقب رقم 14 في تاريخه، حيث يعود تتويجه الأول إلى عام 1991 على متن دراجة نارية.

وتم الإعلان عن تتويج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق هوندا، بلقب رالي داكار 2021 في فئة الدراجات النارية، وذلك بعد تصدره للتصنيف العام في السباق العالمي مع نهاية منافسات المرحلة الـ12 اليوم.

 

بيتر هانسل
هانسل في الرالي

رالي داكار 2021

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق داكار السعودية 2021، الأسبوع الماضي وسينتهي اليوم، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

داكار السعودية 2021
جانب من السباق

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