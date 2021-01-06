بيكرمان يحسم موقفه من التدريب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

حسم المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان موقفه من التدريب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

بيكرمان يرفض التدريب في السعودية

وأكدت صحيفة la cuarta التشيلية، اليوم الأربعاء، بيكرمان رفض راتبًا سنويًا كبيرًا يُقدر بـ17 مليون دولار من أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت الصحيفة، أنه من المرجح أن تكون تجربة المدرب الأرجنتيني المقبلة على رأس منتخب تشيلي الأول لكرة القدم، حيث يطمح إلى قيادة الفريق اللاتيني لنهائيات كأس العالم 2022.

ويُعد بيكرمان صاحب الـ71 عامًا، أحد أبرز الأسماء الأرجنتينية، في عالم التدريب، وسبق له قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2006، وقدم مستوى مميزًا معه.

النصر والشباب الأبرز

ويُعد النصر والشباب من أبرز الأندية التي تسعى للتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية، بعد تراجع نتائجهما بشكل لافت خلال منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإقالة مدربيهما.

وأقال نادي النصر مدربه البرتغالي روي فيتوريا، وقرر تعيين مدرب شباب العالمي، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، فيما أنهت إدارة الشباب تعاقدها مع بيدرو كايشينيا، وكلفت مدرب درجة الشباب، الإسباني كارلوس هرناندز بقيادة الفريق الأول بدلًا منه.

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