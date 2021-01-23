تجاوباً مع “المواطن”.. بلدية الدرب تزيل مخلفات البناء بحي الكدرة

المواطن- فهدالقحطاني- جازان

في تجاوب مع ما نشر في صحيفة ” المواطن” بتاريخ 25/ 12 / 2020م تحت عنوان ” مخلفات البناء والنفايات تلوث حي الكدرة في الدرب” وعلى ضوء هذا الخبر قامت بلدية الدرب التابعة لمنطقة جازان بإزالة تلك المخلفات والنفايات بحي الكدرة.

بلدية الدرب تلبي مطالب سكان حي الكدرة

وكانت تلك النفايات تشكل خطراً بيئياً يهدد صحة وسلامة سكان الحي نتيجة انبعاث الروائح الكريهة منها وشكلت تجمعاً للحيوانات الضالة والقوارض والزواحف فيها .

ولبت البلدية مطالب سكان الحي وعملت على إزالة تلك المخلفات والنفايات وتطهير المكان، وحذرت من رمي المخلفات والنفايات في هذا الموقع، وأن من يخالف ذالك يعرض نفسه للعقوبة حسب النظام.

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