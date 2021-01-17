تجدد الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون الأمن المثير للجدل

المواطن - متابعة

تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الفرنسية ومدن أخرى؛ احتجاجًا على قانون الأمن المقترح المثير للجدل.

وشهدت العاصمة باريس خروج مسيرة باتجاه ساحة الباستيل شرق المدينة، وذلك على الرغم من الطقس شديد البرودة.

وقالت شرطة باريس: إنها تدخلت بالقرب من المسيرة لمنع تحولها إلى مظاهرة صاخبة غير مصرح بها، مشيرة إلى أنها أصدرت إخطارات جزائية لمنظمي المسيرة.

وأشارت الحكومة الفرنسية إلى أن التشريع المقترح سيوفر حماية أفضل للشرطة.

وعلى وقع الاحتجاجات المتكررة، يجري المسؤولون مراجعة للمادة 24 المثيرة للجدل من قانون الأمن المقترح، التي من شأنها أن تحد من الحق في التقاط تسجيلات فيديو لضباط الشرطة أثناء تأديتهم عملهم.

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