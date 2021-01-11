تحديد موعد تجديد عقد عمر السومة يُطمئن الأهلاويين

المواطن - محمد سمعه

تترقب جماهير الأهلي، الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب السوري عمر السومة مع الفريق الكروي الأول وذلك في محاولة منها لنسيان الفترة الصعبة التي يمر بها الراقي بعد خسارته من التعاون والقادسية على الترتيب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عمر السومة سيبقى في الأهلي حتى عام 2024

وكان السومة ألمح من قبل إلى أن المشاكل الإدارية في الفريق قد تجعله يتجه للرحيل عن صفوف الراقي في يناير الجاري، بعد دخوله الفترة الحرة ولكن يبدو أن إدارة الأهلي نجحت في إقناع اللاعب بتجديد العقد حتى عام 2024.

وسيجدد السومة للأهلي لمدة 3 سنوات بواقع الحصول على راتب سنوي مقداره 10 ملايين ريال وسيكون الموعد الرسمي للتجديد غدًا الثلاثاء وفقًا لصحيفة “المدينة”.

وفي حال نجح السومة في تجديد عقده بشكل رسمي، فسيكون الخبر السار والأكثر أهمية لعشاق الأهلي قبل مواجهة نادي الهلال المرتقبة يوم الجمعة القادمة بالجولة الـ13 بدوري المحترفين.

الأهلي المصري والهلال والنصر راقبوا اللاعب

وكان اسم السومة تردد بقوة للرحيل عن الأهلي والانضمام إما لـ الأهلي المصري أو نادي الهلال أو نادي النصر في الدوري السعودي.

وترفض إدارة الأهلي بأي شكل من الأشكال، التفريط في عمر السومة كونه لاعبًا صاحب خبرات وجميع لاعبي الفريق يلتفون حوله، كما أن رحيله قد يؤثر على الراقي معنويًا وفنيًا وهو ما لا تقبله إدارة الأهلي تفاديًا للغضب الجماهيري.

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