تحديد موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن موعد قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2021.

قرعة دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تُقام منافسات قرعة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية فيديو الاتصال، يوم 27 من شهر يناير الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ولفت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه: “يقام سحب قرعة كأس الاتحاد الآسيوي عند الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8)، ويليه سحب قرعة دوري أبطال آسيا عند الساعة 4:30 عصراً”.

وتابع: “تشهد كلتا البطولتين مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين إضافتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، في نسخة دوري أبطال آسيا 2021، وتم توسيع البطولة لتضم 40 نادياً بدلاً من 32”.

وواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “في المقابل ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 نادياً، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط”.

أندية تُشارك للمرة الأولى

وتشهد منافسات دوري الأبطال 2021 مشاركة أكثر من ناد للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ومنها؛ الوحدات بطل الدوري الأردني، وغوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب.

ولفت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن هناك العديد من الأندية في مجموعات الشرق التي تُشارك للمرة الأولى أيضًا، وهي؛ يونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021، سيحصل على فرصة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا 2022.

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