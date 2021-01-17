تحذير: رسائل Telegram ليست مشفرة تلقائيًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

بعد أن تحرك ملايين المستخدمين لاستبدال واتساب بتطبيقات المراسلة الأخرى مثل Signal و Telegram ظهرت تقارير تحذر من أن تطبيق تيليجرام ليس آمنة مثل ما يفترض المستخدمون.

وبحسب موقع mashable التقني الأمريكي فإن Telegram لا يحتوي على تقنية التشفير من طرف إلى طرف وهي تعني أن مرسل الرسالة ومتلقيها فقط هم من يمكنهم قراءة الرسالة، حتى الخادم أو الشركة أو القائمون على التطبيق لا يمكنهم فك تشفير وقراءة ما كتبه شخص ما، وإذا تم اختراق هذه الخوادم، فلن يتمكن المتسللون من قراءة الرسائل أيضًا.

ومن الآمن القول إن التشفير من طرف إلى طرف (e2e) هو عنصر ضروري لتأمين الرسائل.

وأشار مراسل نيويورك تايمز التقني مايك إسحاق على تويتر، إلى أن المستخدمين يخلطون بين تطبيقي Signal و Telegram دون علم، لكن هناك اختلافًا واضحًا بينهما.

وأوضح مايك أن Signal يتم تشفيره من طرف إلى طرف افتراضيًا، أما Telegram فهو مثل شبكة اجتماعية أو برنامج ماسنجر ولا يستخدم تلك التقنية إلا إذا فعلها المستخدم بنفسه.

ويجب على المستخدم جعل دردشة Telegram سرية حتى يتم تشفيرها باستخدام e2e، لكن المحادثات السرية تتم بين شخصين فقط، وهذا يعني أن الدردشات الجماعية الخاصة في تيليجرام ليست مشفرة باستخدام e2e، لذا فهي مكشوفة بشكل أكبر.

كيف يقارن تشفير Telegram بالتطبيقات الأخرى

Signal لديه تشفير e2e افتراضيًا، وواتساب يمتلك تشفيرًا شاملًا للمحادثات بين العائلة والأصدقاء، لكن القواعد تصبح غامضة مع التحديثات الجديدة التي أعلنها التطبيق لكنه تراجع عنها مؤقتًا بسبب سخط المستهلكين.

وبموجب التحديثات ستظل محادثاتك مع العائلة والأصدقاء بأمان لكن ذلك يتغير مع الدردشة مع الشركات، حيث يرغب فيسبوك من تحقيق أقصى استفادة تجاريًا، وعند بدء محادثة مع هذا النوع من الأنشطة التجارية، سترى رسالة باللون الأزرق الفاتح في الأعلى توضح نوع الخصوصية التي يمكنك توقعها.

ومن بين تطبيقات المراسلة الرئيسية، هناك ماسنجر من فيسبوك وتيلجرام، وكلاهما لا يتم استخدام تقنية التشفير من طرف إلى طرف تلقائيًا لكن يجب على المستخدم تفعيلها من خلال جعل الدردشة سرية.

شارك الخبر