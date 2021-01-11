تحذير من احتجاجات مسلحة بالتزامن مع تنصيب بايدن

المواطن - متابعة

أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” بأنه تم التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، خلال الأسبوع الذي يسبق تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، وفق شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية.

وكشفت نشرة داخلية لمكتب التحقيقات الفدرالي، صدرت الاثنين، ونشر الصحفي آرون كاترسكي من شبكة “إيه بي سي” مقتطفات منها، أن “إف بي آي” تلقى “معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى العاصمة واشنطن في 16 يناير، محذرين من أنه إذا حاول الكونجرس تنحية الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) من خلال التعديل الخامس والعشرين، فستحدث انتفاضة ضخمة”.

وأضافت النشرة، أنه “يجري التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين من 16 يناير حتى 20 يناير على الأقل، وفي مبنى الكابيتول الأمريكي في الفترة من 17 يناير إلى 20 يناير”.

وأوضح كاترسكي أن مجموعة تدعو إلى “اقتحام” المحاكم الحكومية والمحلية والاتحادية والمباني الإدارية في حالة تنحية الرئيس ترامب قبل يوم التنصيب، وفق نشرة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن معلومات من شأنها أن تساعد في تحديد الأفراد الذين يحرضون على العنف في واشنطن. وأعلن المكتب أنه سيتلقى أي معلومات سرية أو معطيات رقمية تصور أعمال الشغب والعنف في مبنى الكابيتول والمنطقة المحيطة به في واشنطن العاصمة، يوم السادس من يناير.

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