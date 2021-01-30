تحذير من رسالة خطيرة على واتساب تدمر هاتفك

المواطن - متابعة

حذر خبراء الأمن الإلكتروني مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”، من رسالة خطيرة متداولة على واتساب ، تستغل ثغرة أمنية بنظام التشغيل، تسمح بتثبيت البرامج الضارة سرًّا على الهاتف.

ثغرة في نظام أندرويد

وقال “لوكاس ستيفانكو” الباحث في شركة ESET للأمن السيبراني، إن ثغرة في نظام التشغيل “أندرويد”، يمكن أن تسمح للهاكرز بإرسال رسالة على واتساب تحتوي على برامج خبيثة يمكن أن تصيب هاتف متلقيها بعد النقر على الرابط المرفق بها.

وتتضمن رسالة واتساب رابط يطلب من المستخدمين تنزيل تطبيق مزيف لربح الأموال، والتي تتجه بهم إلى موقع ويب شبيه بمتجر جوجل بلاي.

خداع مستخدمي واتساب

وبعد تثبيت التطبيق تطلب الدودة الخبيثة من المستخدم تمكين مجموعة متنوعة من الأذونات والوظائف، والتي تعمل بشكل خفي في الخلفية للرد على أي رسالة تأتي واتساب لإرسال الرسالة الاحتيالية مرة أخرى لجهات الاتصال الخاصة بالضحية.

وترسل رسالة واتساب الاحتيالية نفسها تلقائيًّا مرة واحدة كل ساعة لتجنب تحديدها كملف خبيث أو رسالة معاد توجيهها، ويقول نص الرسالة: “حمل هذا التطبيق وفز بهاتف محمول”، إلى جانب عنوان الـ URL الذي يبدو أنه أحد روابط جوجل؛ لخداع المستخدم للنقر عليه.

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