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تحذير.. WhatsApp سيحذف حسابات هؤلاء الأشخاص 
إليك كيفية نقل المحادثات على التطبيق الرسمي

تحذير.. WhatsApp سيحذف حسابات هؤلاء الأشخاص 

2021/01/31
الساعة 5:57 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحذير.. WhatsApp سيحذف حسابات هؤلاء الأشخاص  تطبيق واتساب
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية
1 استخدام الإصدار الرسمي من WhatsApp
2 نقل محادثات Whatsapp plus
3 نقل محادثات GBWhatsApp

أعلن تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp أنه سيحذف حسابات المستخدمين الذين يستخدمون التطبيقات غير المصرح والتي تكون بديلًا للتطبيق الرسمي وتقدمه جهات خارجية.

وأخطرت الشركة المستخدمين بتحذيرات من استخدام تطبيقات غير مدعومة، مثل Whatsapp plus و GBWhatsApp، وأولئك الذين يدعون أنهم قادرون على نقل محادثات واتساب من هاتف إلى آخر.

وتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية من قبل أطراف ثالثة وتنتهك شروط الاستخدام الخاصة بواتساب؛ لأن ممارساتهم الأمنية لا يمكن التحقق من صحتها؛ لذلك أعلنوا أنهم سيعلقون هذه الحسابات مؤقتًا حتى يتم استخدام التطبيق الرسمي، وإلا فسيتم إنهاء الحسابات نهائيًا.

تحذير.. WhatsApp سيحذف حسابات هؤلاء الأشخاص  (3)
تطبيق واتساب

استخدام الإصدار الرسمي من WhatsApp 

وللتحول إلى استخدام الإصدار الرسمي لـ واتساب، يجب عليك أولًا حفظ نسخة احتياطية من محفوظات الدردشة، ثم قد بتحديد التطبيق الذي ترغب في نقل المحادثات إليه، وفي هذه الحالة فسيكون الإصدار الرسمي لواتساب.

نقل محادثات Whatsapp plus

 لاستعادة محادثاتك من واتساب بلس، يمكنك القيام بما يلي: 

  • إذا قمت بحفظ محفوظات الدردشة مسبقًا، فيجب نقلها تلقائيًا إلى الإصدار الرسمي من واتساب، وذلك عن طريق فتح متجر قوقل وتنزيل التطبيق.
  • تحقق من رقم هاتفك حتى يمكن إجراء الاستعادة، لكن لا شيء يضمن نجاح هذه الخطوات، حيث إنه ليس تطبيقًا رسميًا.
تحذير.. WhatsApp سيحذف حسابات هؤلاء الأشخاص  (3)
تطبيق واتساب بلس

نقل محادثات GBWhatsApp

  • ادخل إلى القائمة الرئيسة على التطبيق، وانقر فوق المزيد من الخيارات More options> الدردشات Chats > النسخ الاحتياطي Backup.
  • انتقل إلى الإعدادات Settings من الهاتف> التخزين storage > السجلات Records.
  • ابحث عن المجلد GBWhatsApp، وفي الزاوية العلوية اليمنى، انقر فوق المزيد Plus > إعادة تسمية rename ثم أعد تسمية المجلد إلى واتساب.
  • افتح متجر قوقل وقم بتنزيل النسخة الرسمية من واتساب.
  • قم بتأكيد رقم هاتفك 
  • وسترى على الشاشة تم العثور على نسخة احتياطية A backup was found، فانقر فوق خيار الاسترداد Recovery.
تحذير.. WhatsApp سيحذف حسابات هؤلاء الأشخاص  (3)
تطبيق واتسابGB

‎تعليق واحد

  1. مرشدمرشد

    يا حبيبي

    ‎رد

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