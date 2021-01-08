تداعيات الخسارة من القادسية .. طارق كيال يستقيل من منصبه بـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن طارق كيال، المشرف العام على فريق الكرة بـ الأهلي، استقالته من منصبه، وذلك بعد الخسارة من نادي القادسية بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ12 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الراقي خسر من فريق القادسية بثلاثية، حيث سكنت شباك الراقي 6 أهداف خلال 6 أيام، بعد الخسارة من التعاون يوم السبت الماضي بثلاثية دون مقابل بالجولة الحادية عشرة.

تعليق كيال بعد رحيله عن الأهلي:

وعلق طارق كيال بعد استقالته قائلًا: “جمهور الراقي، كنت أتمنى أن أقدم شيء، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، والإمكانيات مع هذه الإدارة محدودة”.

وفي وقت سابق، كشف بدر رافع، مراسل القنوات الرياضية السعودية، التفاصيل الكاملة وراء تلاسن وخلاف محمد العويس حارس الأهلي مع أحد المسؤولين بـ مدرج نادي القادسية، بعد خسارة الراقي بثلاثية لهدف اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رافع: إن الأحداث بدأت قبل الهدف الثالث لـ فارس الشرقية حيث طلب العويس من الحكم الرابع في المباراة التعامل مع الأشخاص المتواجدين في مدرج فارس الشرقية؛ بسبب التلاسن وقولهم أحاديث أغضبت حارس الأهلي.

وأضاف رافع أن التلاسن والخلاف حدث بين مسؤول متواجد بـ مدرج فارس الشرقية والعويس عقب نهاية المباراة مباشرة، حيث حاول الدخول في مشاجرة معه عقب نهاية اللقاء.

وكان فارس الشرقية هزم الراقي بثلاثية مقابل هدف، ليفقد الأهلي الفرصة في الصعود لصدارة دوري المحترفين للأسبوع الثاني على التوالي بعد تعثر الهلال بالتعادل ضد نادي الباطن.

خلاف حاد بين العويس وأحد المسؤولين بـ مدرج القادسية:

والتقطت عدسات الكاميرا الخلاف الحاد بين العويس وأحد أعضاء مجلس إدارة فارس الشرقية، عقب خسارة الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليتدخل المحيطين بالحارس من أجل تهدئة الموقف والأوضاع.

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