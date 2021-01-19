ترامب غاضب من نجاح بايدن في جذب تشكيلة من أشهر الفنانين لحفل تنصيبه 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

دونالد ترامب غاضب من أن جو بايدن قد نجح في جذب تشكيلة من أشهر الفنانين لحفل تنصيبه، في تناقض حاد مع ما حدث معه في حفل تنصيبه قبل 4 سنوات.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب، الذي سيغادر البيت الأبيض قبل ظهر يوم الأربعاء، كان غاضبًا من موافقة النجوم على حضور حفل بايدن.

وبينما يكافح ترامب لجذب الأسماء الكبيرة إلى حفل الوداع الخاص به المقام في نفس توقيت تنصيب بايدن، أكد مكتب الرئيس الديمقراطي أن جينيفر لوبيز وليدي غاغا وتوم هانكس وغارث بروكس سيحضرون حفل التنصيب.

وقبل أربع سنوات، لم يستطع ترامب الحصول على نجم مرموق مثل القائمة السابقة وأتى بكل من: توبي كيث ولي غرينوود، وفرقة ذا بيانو جايز، بينما رفض كل من إلتون جون وريبيكا فيرجسون الدعوات علنًا.

وبالمقارنة، لم يواجه باراك أوباما أي مشكلة في جذب النجوم أيضًا مع وجود كل من بيونسيه وستيفي وندر وبروس سبرينغستين.

وقال أحد المصادر لصحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من الفوضى التي سادت في الأسابيع القليلة الماضية، وجد ترامب نفسه مستاءً بشكل خاص بسبب تشكيلة نجوم بايدن.

ترامب لن يحضر تنصيب بايدن

وكان قد أوضح الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن، ليصبح بذلك أول رئيس منذ عام 1869 يتجاهل خليفته، وفي الوقت نفسه، يخطط لمغادرة البيت الأبيض وواشنطن العاصمة في يوم التنصيب وإقامة حفل وداع في قاعدة أندروز المشتركة.

وعادة، يحضر الرئيس المنتهية ولايته الحفل في مبنى الكابيتول ويودعه خليفته ثم يستقل طائرة هليكوبتر من مبنى الكابيتول إلى القاعدة العسكرية خارج واشنطن مباشرةً والتي تضم طائرة الرئاسة وطائرات حكومية وعسكرية رسمية أخرى.

ولم يؤكد ترامب نواياه بعد الرئاسة، لكن يُعتقد أنه سيعيش في منزله في مارا لاغو في فلوريدا.

ويُذكر أنه تم استدعاء أعضاء من الحرس الوطني من جميع أنحاء البلاد؛ بعد صدور تقارير من المخابرات تشير إلى أن الجماعات تنظم تجمعات مسلحة تسبق يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وتؤكد وجود تخطيطات بشأن إثارة الشغب.

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