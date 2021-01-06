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ترامب: لن نتنازل أو نتخلى أو نعترف بالهزيمة في الانتخابات
قال: إن الانتخابات تم تزويرها بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل

ترامب: لن نتنازل أو نتخلى أو نعترف بالهزيمة في الانتخابات

2021/01/06
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ترامب: لن نتنازل أو نتخلى أو نعترف بالهزيمة في الانتخابات
المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن مئات الآلاف من الأمريكيين جاؤوا للمشاركة في مظاهرات واشنطن، ولكن الإعلام المزيف لا يظهر حقيقة الأعداد المتواجدة، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام المزيفة وشركات التكنولوجيا أكبر مشكلة في الولايات المتحدة، مضيفًا: “آمل أن يقوم مايك بنس بدوره ويرفض الاعتراف بالانتخابات”.

وأضاف في مظاهرات حاشدة في واشنطن للاعتراض على نتائج الانتخابات الأمريكية بالتزامن مع اجتماع الكونجرس اليوم للتصويت على تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، أن الانتخابات تم تزويرها بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل، مؤكدًا أنه لن يتنازل.

مظاهرات في واشنطن:

وقال دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي في خطاب أمام المتظاهرين في العاصمة الأمريكية واشنطن: إن الآلاف التي حضرت اليوم تثبت أن الجمهوريين لم يفعلوا ما يجب فعله، وأنهم لا يمثلون الحزب الجمهوري، أو “حزب ترامب الجمهوري”.

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وأضاف في رسالته للجمهوريين في الكونجرس، أنه لديهم فرصة اليوم، إما أن يكونوا أبطالًا أو أن يكونوا أصفارًا، في إشارة إلى التصويت على تأكيد فوز جو بايدن في الكونجرس.

وقال: إن الجمهوريين عليهم المحاربة من أجل العمال الأمريكيين ومن أجل الذين صوتوا لصالح ترامب، ومن أجل الرئيس ترامب.

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وكان ترامب قد طالب في تغريدة، نائبه مايك بنس برفض نتائج المجمع الانتخابي وإعادتها للولايات مرة أخرى.. “كل ما على بنس فعله إعادة تلك الأصوات إلى الولايات، وسوف نفوز فهذا وقت الشجاعة القصوى”.

وفي تغريدة ثانية أضاف: “الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات.. الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى”.

وقال مستشارون: إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيلتزم بمهامه الرسمية، ولن يمنع تصديق الكونجرس، اليوم الأربعاء، على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط من الرئيس دونالد ترامب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات.

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فقد كثف ترامب، أمس الثلاثاء، الضغط على بنس ليمنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة.

وسيرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية، والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وحصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، كما هزمه بفارق يزيد على 7 ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر” أمس الثلاثاء: “يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير”، في إشارة إلى مزاعم تزوير واسعة للانتخابات.

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