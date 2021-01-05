ترامب يتعهد بأن بايدن لن يأخذ البيت الأبيض أو يدخله 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه سيبذل قصارى جهده وكل ما في وسعه للتمسك بالرئاسة، وناشد المشرعين الجمهوريين بعكس النتائج التي تؤكد فوز جو بايدن، مضيفًا أنه لن يسمح للرئيس المنتخب بدخول البيت الأبيض.

وتابع: أصوات الهيئة الانتخابية التي فاز بها بايدن لن تأخذه إلى البيت الأبيض، وذلك أثناء اجتماعه مع أنصاره في جورجيا، وكان هدفه من الرحلة التشكيك في نزاهة الانتخابات كعادته في الأسابيع الأخيرة.

وضغط ترامب على المشرعين الجمهوريين للاعتراض رسميًا على فوز بايدن في الهيئة الانتخابية، لكن كانت نتيجة هذا الأمر هو انقسام الحزب الجمهوري، حيث أيده البعض بينما أدانه آخرون لأنه بذلك يقوض إيمان الأمريكيين بالديمقراطية، وكتبوا قائلين: وقت التشكيك في النتائج قد ولى.

ومن غير الواضح إلى أي مدى سيتمكن القادة الجمهوريون في الكونغرس من السيطرة على الجلسة المشتركة المقرر عقدها يوم الأربعاء، حيث في السادس من يناير سيجتمع الكونغرس للمصادقة على تصويت الهيئة الانتخابية.

وسيُعلن نائب الرئيس ترامب مايك بنس بنفسه نتيجة فوز بايدن، وهو ما يضعه تحت ضغط شديد، وقد قال: أعد الجمهوريين بأن الأربعاء سيكون يومنا في الكونغرس، وسيأتي رئيسنا العظيم من أجلنا.

وقال المدعي العام السابق، ويليام بار، إنه لا يوجد دليل على وجود تزوير يمكن أن يغير نتيجة الانتخابات، ومن جهة أخرى، قال جو بايدن: السيد ترامب يقضي وقتًا طويلًا في التذمر والشكوى أكثر من عمله على حل جائحة فيروس كورونا، لا أعرف لماذا لا يزال يريد الوظيفة إنه لا يريد القيام بالعمل على أي حال.

شارك الخبر