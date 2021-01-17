ترامب يخطط لبناء مكتبة رئاسية خاصة به تبلغ قيمتها ملياري دولار

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أخبر دونالد ترامب أصدقاءه أنه يريد جمع ملياري دولار لمكتبته الرئاسية ومتحفه في فلوريدا، وعين أحد أقرب مساعديه مسؤولًا عن هذه الجهود.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلًا عن صحيفة واشنطن بوست أن ترامب أخبر جامع تبرعات سابق له عن هذا الطلب، وهو أربعة أضعاف مبلغ 500 مليون دولار الذي جمعه باراك أوباما له، بينما يستعد للانتقال إلى مار إيه لاغو.

مكتبة خاصة بترامب:

وأفادت التقارير أن ترامب يخطط للجوء إلى المتبرعين الصغار الذين دعموا حملته الرئاسية الثانية، والذين قدموا مئات الملايين لمحاولته الفاشلة لقلب خسارته ضد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

ويعود تقليد امتلاك مكتبة رئاسية ومتحف إلى فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي أهدى أوراقه للحكومة الفيدرالية في عام 1939، إلى جانب ممتلكاته في نيو هايد بارك عند وفاته.

منذ ذلك الحين، بنى كل رئيس مكتبة بمساعدة جمع التبرعات الخاصة، عادة في مكان مرتبط بهم.

مكتبة لكل رئيس أمريكي:

ومن المقرر أن تكون أغلى مكتبة ومتحف مملوكين للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما على الجانب الجنوبي من شيكاغو، والتي ستكلف 500 مليون دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن مركز جورج دبليو بوش في حرم جامعة ساذرن ميثوديست خارج دالاس، تكساس.

في أعقاب الانتخابات، استمرت حملة ترامب في وابل من نصوص جمع التبرعات ورسائل البريد الإلكتروني، حيث جمعت 207 ملايين دولار بحلول بداية ديسمبر، ولم يُذكر إجمالي المبلغ حتى الآن.

حتى الآن لم يتم توضيح أي خطة للمكان الذي ستُبنى فيه مكتبة ترامب، ويعني قانون السجلات الرئاسية أنه يجب الحفاظ على كل قطعة ورقية أو وثيقة إلكترونية من رئاسته، مما يجعل الحجم المادي للأرشيفات التي تحتفظ بها مكتبات الرؤساء الجدد واسعًا.

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