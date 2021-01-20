ترامب يصدر عفوًا عن 73 شخصًا قبل ساعات من رحيله

المواطن - متابعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوًا عن 73 شخصًا.

الساعات الأخيرة:

وأصدر ترامب، عفوًا عن المستشار السابق بالبيت الأبيض، ستيف بانون، في إطار موجة العفو وتخفيف الأحكام التي سيصدرها خلال الساعات الأخيرة من فترة رئاسته.

ووجهت إلى بانون العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي، الذي وعد ترامب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتولى بانون منصبه في البيت الأبيض بعد عشرة أيام من تنصيب ترامب رئيسًا للبلاد.

بانون المثير للجدل:

كان بانون أثار الجدل هذا العام لورود تقارير تفيد بتأييده نظريات تفوق العرق الأبيض والقومية البيضاء ومعاداة السامية، وهو مؤسس موقع “بريتبارت” الإخباري الذي يوصف بأنه منصة لـ”اليمين البديل”، الحركة المعارضة للطبقة السياسية الحاكمة والتي تعتنق هذا الفكر.

وقد كان آخر عمل لبانون قبل دخول المجال السياسي؛ منصبه كرئيس تنفيذي لموقع بريتبارت وقد آثر أن يترك العمل بالموقع لصالح ترامب.

وفي يوم الجمعة 18 أغسطس غادر ستيف بانون البيت الأبيض، وسط زخم الضجيج حول الإدارة الأميركية.

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