ترامب يصف الجمهوريين بالضعفاء ويعلن إصراره على عدم الهزيمة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

انتقد الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين ووصفهم بالضعفاء، وطالب نائبه، مايك بنس بالولاء، كما طالبه وطالب الكونجرس بإلغاء نتائج الانتخابات التي أدت إلى هزيمته.

وحسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وفي خطاب غير عادي، وصف ترامب مرة أخرى الانتخابات بأنها مزورة قبل دقائق فقط من بدء اجتماع مشترك للكونجرس.

لن أتنازل:

وأشار إلى الأصوات التي جاءت بعد الساعة العاشرة مساءً من ليلة الانتخابات والتي تتألف من بطاقات اقتراع شخصية وبريدية، هي التي حرمته من التقدم والفوز.

وتابع: “حصلت على 75 مليون صوت انتخابي، ومع ذلك يقولون إنني لم أفز، لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك”.

وأوضح ترامب في كلمته أن “الولايات تريد إعادة التصويت ويجب إعادة التحقق من الأصوات”، مضيفًا: “نحن كسبنا هذه الانتخابات وكان فوزًا ساحقًا”.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنهم لن يقبلوا بالتنازل لرئيس خسر الانتخابات من أجل أن يحكم 4 سنوات، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين حاولوا سرقة الانتخابات، وهي أكبر سرقة بتاريخ الولايات المتحدة، والكل يعلم ذلك.

كما أكد ترامب أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ليست نزيهة وأصبحت عدوًّا للشعب الأمريكي.

بنس لم يخضع لترامب:

كانت مصادر مطلعة أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد كشف لترامب أنه لا يستطيع حجب مصادقة الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا في وقت سابق حول ما قاله بنس لترامب في هذا الشأن، في لقاء جاء عقب اجتماع بنس مع أعضاء مشرعين لبحث دوره خلال عملية المصادقة في الكونجرس، في حين نفت حملة الرئيس ترامب حدوث مثل هذا الحوار في بيان نشرته.

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