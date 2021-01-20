ترامب يغادر البيت الأبيض من الحديقة الخلفية للمرة الأخيرة

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يغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، قبل ساعات من تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

تجهيز الطائرة الرئاسية التي سيغادر فيها ترمب من واشنطن#العربية pic.twitter.com/BFNNACzLTJ — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 20, 2021

وسيصبح دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.

أين سيقيم ترامب ؟

وسوف ينتقل الرئيس الأمريكي السابق من واشنطن إلى فلوريدا حيث يقيم هناك في منتجع خاص به.

وسوف ينتقل الرئيس الأمريكي السابق من واشنطن إلى فلوريدا حيث يقيم هناك في منتجع خاص به.ومن المتوقع أن ينتقل الرئيس السابق إلى منتجع مارالاغو Mar-a-Lago المملوك له في بالم بيتش، في فلوريدا، والذي يعرف باسم البيت الأبيض الشتوي، حيث أفادت التقارير الأخيرة الخاصة بأعمال البناء المتجددة وقيام ميلانيا ترامب بجولة في إحدى المدارس هناك لنقل ابنها بارون إليها تكهنات بأن ذلك المكان سيكون سكن الرئيس السابق ترامب بعد البيت الأبيض.

خطاب جو بايدن في حفل التنصيب

وسيؤدي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، القسم أمام رئيس القضاة جون روبرتس، أما النائبة كامالا هاريس، أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس، وأول شخص من أصول ملونة يتولى هذا المنصب، ستؤدي اليمين أمام القاضية سونيا سوتومايور، أول قاضية من أصل إسباني لاتيني في المحكمة العليا.

نائب الرئيس ترامب ضمن حضور حفل تنصيب بايدن

ومن المتوقع أن يحضر نائب الرئيس ترامب، مايك بنس، ومعظم أعضاء الكونجرس، حفل التنصيب، وهو بذلك لن يتمكن من حضور حفل وداع دونالد ترامب في قاعدة أندروز المشتركة المقرر إقامتها في وقت قريب من موعد تنصيب بايدن.

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