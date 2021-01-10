ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر الريال وفوز برشلونة برباعية

المواطن - محمد سمعه

فشل نادي ريال مدريد في احتلال صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد تعادل مخيب مع مضيفه أوساسونا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الليجا.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد التعادل 37 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة خلف المتصدر نادي أتلتيكو مدريد الذي أُجلت مباراته مع نادي أتلتيك بلباو بسبب سوء الأحوال الجوية.

برشلونة يصل للثالث في ترتيب الدوري الإسباني

أما نادي برشلونة فنجح أمس السبت، في تحقيق فوز عريض على حساب مضيفه غرناطة برباعية دون رد، ليصل البارشا إلى النقطة رقم 34 نقطة في المركز الثالث، ويُطارد فريقي ريال مدريد وجاره الأتلتيكو على صدارة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق فياريال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، وذلك بعد الفوز على فريق سيلتا فيغو أول أمس الجمعة برباعية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب بالايدوس معقل فريق سيلتا فيغو.

أما نادي ريال سوسيداد فيحتل المركز الخامس حاليًا برصيد 30 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز السادس برصيد 30 نقطة وغرناطة في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويحتل سيلتا فيغو المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريقي أتلتيك بلباو وقاديش في المركزين التاسع والعاشر برصيد 21 و 20 نقطة على الترتيب.

أما نادي ريال بيتيس فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، ويأتي من خلفه كل من إيبار وليفانتي وديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد وخيتافي وفالنسيا في المراكز الـ12 والـ13 والـ14 والـ15والـ16 والـ17 على الترتيب.

بينما يحتل الثلاثي إلتشي وأوساسونا وهويسكا آخر 3 مراكز في ترتيب الدوري الإسباني حيث يتواجد إلتشي في المركز الثامن عشر وأوساسونا في المركز التاسع عشر وهويسكا في المركز العشرين.

3 مباريات اليوم في الدوري الإسباني

وتنطلق اليوم الأحد 3 مباريات في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، حيث يواجه ليفانتي فريق إيبار، بينما يلعب قاديش مع ديبورتيفو ألافيس ويواجه فالنسيا، فريق بلد الوليد.

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