ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراتي الأهلي والزمالك أمام الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي اليوم، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

الأهلي والزمالك .. وصدارة الترتيب

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراته ضد الإنتاج الحربي اليوم برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مواجهات والتعادل مرة، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، واهتزت شباكه مرة واحدة.

على الجانب الآخر، يحتل الزمالك وصافة الترتيب قبل مباراته أمام المصري البورسعيدي اليوم برصيد 13 نقطة أيضًا، حيث نجح في الفوز 4 مرات وتعادل مرة، وتمكن من تسجيل 10 أهداف حتى الآن، واستقبل هدفين.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري لكرة القدم كالتالي؛ الأهلي في الصدارة بالتساوي مع الزمالك، وبفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الثالث، ولكنه خاض 6 مباريات، يليه المصري البوسعيدي بـ10 نقاط، متساويًا مع مصر المقاصة الذي لعب 7 لقاءات.

ويتواجد بيراميدز في المركز السادس برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري من 5 مباريات، ثم سيراميكا كيلوباترا وإنبي برصيد 7 نقاط من 5 لقاءات، وسموحة من 6 مواجهات، والبنك الأهلي بالرصيد ذاته من 7 مباريات.

ويقع الإسماعيلي في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط بالتساوي مع وادي دجلة، غزل المحلة وأسوان وخاضوا جميعهم 6 مباريات، ثم الإنتاج الحربي بـ4 نقاط من 5 لقاءات، وبفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ17 من 4 مواجهات.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة واحدة من 6 مباريات، حيث فشل في تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل مرة واحدة، وخسر 5 مرات.

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