ترتيب السعوديين بعد المرحلة الثانية من داكار 2021

المواطن - مروة نبيل

تألق السائقون السعوديون بشكل لافت خلال منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار 2021، التي انطلقت من بيشة وصولًا إلى مدينة الدواسر.

ترتيب السعوديين بعد المرحلة الثانية:

وكشف حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج السائقين السعوديين بعد المرحلة الثانية من الرالي، حيث احتل مشعل الغنيم المركز الـ48 في فئة الدراجات النارية.

وظهر يزيد الراجحي بشكل مميز، ونجح في إنهاء المرحلة الثانية محتلًّا المركز الرابع في فئة السيارات، فيما جاء ياسر بن سعيدان في المركز الـ21، وصالح العبدلي بالمركز الـ32، وتصدر صالح السيف فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، وحل سعيد الموري بالمركز الـ35.

داكار السعودية 2021:

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق داكار السعودية 2021، يوم الأحد وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

شارك الخبر