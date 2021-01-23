ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد فوزه برباعية

المواطن - محمد سمعه

ابتعد فريق باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه وهو نادي ليل، بعد أن فاز الفريق الباريسي أمس الجمعة على ضيفه مونبيليه برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويتواجد البي إس جي في المركز الأول برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد ليل بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة، أما نادي ليون فيحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة أما موناكو فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 36 نقطة ورين في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

مباراتا السبت في الدوري الفرنسي

وتُقام اليوم السبت مباراتين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، حيث يلعب لانس مع نادي نيس، بينما يلعب فريق موناكو مع نادي مارسيليا.

وتُختتم الجولة الحادية والعشرين غدًا الأحد، بست مباريات حيث يلعب بوردو ضد أنجيه، وميتز ضد نانت وديجون ضد ستراسبورج، ستاد ريمس ضد ستاد بريست 29، رين ضد ليل، سانت إيتيان ضد ليون.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه

وكانت مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه بدأت بضغط هجومي للفريق الباريسي، تسبب في طرد الحارس جوناس أوملين بالدقيقة العشرين من صفوف مونبيليه بعد تدخل عنيف على اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

وعاد مبابي وسجل الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة الخامسة والثلاثين، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف الفريق الباريسي من محاولاته ليُسجل 3 أهداف في الشوط الثاني خلال 3 دقائق عبر كل من البرازيلي نيمار والأرجنتيني ماورو إيكاردي ومبابي في الدقائق الـ60 والـ62 والـ63.

يذكر أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تولى تدريب البي إس جي مؤخرًا بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل.

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